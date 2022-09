100 fiches pratiques de menuiserie, agencement et ébénisterie. Matériaux, machines, conception, fabrication

Cet ouvrage présente, sous la forme d'environ 100 fiches d'une ou deux pages chacune, tous les aspects de la conception et de la réalisation d'ouvrages de menuiserie et d'agencement : produits, machines, gestion de projet, escaliers, parquets, meubles. . . À la fois aide-mémoire et guide pratique, il permet de mettre en oeuvre les connaissances indispensables dans le domaine des métiers du bois. Chaque fiche est conçue de manière synthétique pour être directement exploitable au quotidien.