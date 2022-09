Le Temple retrouvé. La grande énigme de Rennes-Le-Château décodée

Coauteur du best-seller L'Enigme sacrée, Henry Lincoln a découvert pourquoi Rennes-le-Château a été à l'origine de tant de mystères et d'événements extraordinaires. Il s'agit bel et bien de la Huitième Merveille de l'Antiquité, dérobée jusqu'ici aux regards, sauf à ceux d'un cercle étroit d'initiés. L'auteur a dû décoder les indications les plus secrètes, disséminées siècle après siècle. S'appuyant sur des éléments probants, il montre que, contrairement aux idées reçues, les mesures utilisées pour fixer les cotes du fantastique temple retrouvé, qui a pour centre Rennes-le-Château et pour axe le méridien de Paris, procèdent de bases mathématiques précises.