La confiance en soi. Tu veux qu'on en parle

" Je me trouve nul par rapport aux autres. " , " Je n'ose pas parler à la maîtresse " , " Quand j'ai une mauvaise note, j'ai peur d'en parler à mes parents " ... Dans un style parlé et immédiat, le narrateur échange avec deux enfants et rebondit à leurs interrogations sur la vie, ses petits et grands tracas. Cet échange apporte des réponses, des clefs et permet de dédramatiser.