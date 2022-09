Le ménage de la flemme. Sans (presque) rien faire

Divertissant et rempli d'astuces pour gagner du temps, Une maison toujours propre est un guide essentiel pour faire briller votre maison sans vous fatiguer. L'experte en ménage Barty Phillips partage ses conseils astucieux pour éviter les corvées dès que possible, révélant ses raccourcis et conseils créatifs pour réduire au minimum les corvées. Découvrez les outils de base dont vous avez besoin et comment les utiliser pour apporter de l'éclat, et un environnement calme à votre maison. Apprenez à faire un rangement minimal efficace, à former les membres de votre famille et à utiliser la technologie pour vous épargner encore plus d'efforts. Armé. e de ces stratagèmes astucieux et créatifs, vous aurez tôt fait de ranger vos gants en caoutchouc pour faire quelque chose de bien plus amusant.