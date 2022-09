Découvrez le nouveau livre de Jamie Oliver, grâce auquel vous aller pouvoir cuisiner tous vos repas dans un seul et même récipient ! Pour réaliser l'une des 100 recettes de ce livre, vous aurez seulement besoin d'une poêle, d'une casserole ou d'un plat allant au four. Avec 8 ingrédients maximum par recette, simplifiez-vous la vie au quotidien avec des plats gourmands et simples à réaliser. Poêlées de légumes, shakshuka, burgers, préparations à base de viande et de poisson. . . optez pour des économies de temps et de vaisselle ! Avec One Jamie Oliver, le "Naked chef", surfe sur le principe à succès de ses précédents titres (5 ingrédients, En 7 façons), et propose des recettes simples et rapides, avec un minimum de préparations.