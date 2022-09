Guide du Routard - Miami. Edition 2023-2024

Façades Art déco aux couleurs d'ice-cream, plage bordée de cocotiers et de postes de sauveteurs vintage, street art créatif et intense vie nocturne. Et aux portes de Miami, l'immense marécage luxuriant des Everglades et l'archipel paradisiaques des Keys. Dans Le Routard Miami, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (visitez le Wolfsonian, musée à Miami pour y découvrir l'évolution du design, ou plongez un peu plus loin sur le Florida Reef, troisième plus grande barrière de corail au monde), des visites (flanez à Miami Beach pour y admirer ses façaces colorées ou encore à Windwood, le quartier du street art), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Miami et ses environs hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.