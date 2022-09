Trouvez votre chemin de vie avec l'astrologie. Découvrez les clés de votre thème astral pour comprendre votre existence

Et s'il existait dans votre Thème astral un élément clé capable de révéler le sens de votre existence ? Les noeuds lunaires ont le pouvoir de vous aider à comprendre d'où vous venez, et où votre Chemin de vie vous mènera. Du noeud nord représentant la peur initiale de votre enfance, au noeud sud symbolisant votre reconstruction, débutez un véritable voyage initiatique pour comprendre votre destinée. Mêlant psychologie et astrologie, Tristan Balguerie propose une approche inédite de votre Thème astral : articulant les signes, les astres, les maisons et les noeuds lunaires, il vous apprendra à en dévoiler tous les messages grâce à son expérience ainsi qu'à des récits et témoignages aussi poignants que révélateurs. Découvrez : Ce qu'est le Chemin de vie et comment l'identifier grâce à l'astrologie pour enfin trouver votre voie. Les différents Cycles de votre parcours et leurs enjeux selon votre carte du ciel : de l'enfance à l'âge adulte, en passant par tous les obstacles et bonheurs du quotidien. Les archétypes des noeuds lunaires en signes et maisons pour chaque Cycle, afin de mieux saisir les objectifs de votre existence et de celle de vos proches. Apprenez à faire le bilan de votre Thème, donnez de la cohérence à votre histoire et identifiez le sens de votre vie. Tristan Balguerie est connu pour sa manière unique de manier l'astrologie, à la fois simple, pragmatique et spirituelle. Il donne aujourd'hui des conférences et forme des astrologues venus de toute la francophonie.