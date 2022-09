L’énigme sociologique. Tome 1, Mésententes, disputes, malentendus

L'énigme sociologique se compose de deux tomes. Ce premier volume est une réflexion sur les diverses manières de faire de la sociologie. 72Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } On s'interroge dans cet ouvrage sur la possibilité d'une cumulativité des connaissances en sociologie. Ce premier volume passe en revue un certain nombre de débats classiques ou actuels qui opposent les différentes écoles de sociologie en France. Il met en scène les difficultés et incompatibilités théoriques et méthodologiques qui ont freiné la construction de cette cumulativité. Il montre des oppositions irréconciliables mais aussi le socle commun sur lequel se construisent théories et méthodes : une ontologie de l'expérience sociale des chercheurs comme des acteurs. Elle précède toutes les dichotomies qui font dissension : individu/société, matérialité/pensée, intérieur/extérieur, mécanismes généraux/singularités historiques, échelles micro/macro sociologiques. L'ouvrage se conclut sur une relecture de la première Ecole de sociologie française et notamment de trois auteurs, Emile Durkheim, Maurice Halbwachs, Marcel Mauss. Cette relecture est fondée sur l'hypothèse d'une intelligence collective qui élabore l'intuition d'un objet sociologique spécifique, l'engendrement d'association, et la révise pas à pas : un processus aux temporalités multiples qu'il s'agit de reconstruire à partir des faits sociaux considérés comme des modalités, des traces de ce processus. Un second volume prendra en compte la complexité de l'objet sociologique à travers trois dimensions anthropologiques du social : symbolicité, temporalité et spatialité.