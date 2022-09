Se dépasser avec Laura Marino. De la compétition olympique au plongeon freestyle, son parcours et ses secrets pour repousser ses limites sans se perdre

LE PARCOURS INSPIRANT ET LES SECRETS DE LAURA MARINO POUR REPOUSSER SES LIMITES Alors qu'elle accumule les victoires et qu'elle est l'étoile montante du sport extrême français, la jeune championne de plongeon Laura Marino met fin à sa carrière après un burn out. Si sa reconstruction se fait loin de la compétition, elle n'en abandonne pas moins les extrêmes et les challenges puisqu'elle se décide de se consacrer aux sports extrêmes d'extérieur et de défier les plus hautes falaises, desquelles elle aime plonger. Les valeurs chères à son coeur : le voyage et la liberté, pour repousser ses propres frontières ! Découvrez dans cet ouvrage le parcours inspirant d'une championne de haut niveau qui a eu besoin de s'affranchir de la compétition pour accomplir son propre voyage intérieur et repousser toujours plus loin ses limites. Entraînement physique et préparation mentale, alimentation, méditation, sports d'extérieurs... : Laura Marino vous révèle également tous ses rituels, secrets et routines dans son programme coach pour vous aider à créer vous aussi le voyage qui vous emmènera au-delà de vous-même !