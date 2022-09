De fleurs et de sang. Tome 1, L'hibiscus écarlate

Olympe est brisée. Sa famille est détruite, sa vie réduite à néant et sa liberté lui a été arrachée. Enfermée dans une prison pour femmes, car elle est accusée de meurtres, elle va se laisser dépérir pour retrouver son père et sa grand-mère. Sa rencontre avec un être de la nuit, au passé aussi sanglant et violent que le sien, va tout changer. Grâce à lui, elle va se relever et accepter ce qui lui est arrivé tout en rendant la pareille à son sauveur. Mais rien n'est éternel : la petite bulle de bonheur qu'ils ont construite ensemble va éclater avec l'arrivée inattendue d'un fantôme du passé...