Transcendance du langage. Explorations aphoristiques sur les racines du Dire

Un essai esthétique ambitieux et insolite : une tentative d'alliages conceptuels située entre l'univers philosophique et l'espace poétique Transcendance du langage est une trame incessante d'exaltations et d'analyses, de fulgurances intuitives et de décryptages minutieux. Autant de fleches aphoristiques qui percent et transpercent bien au-delà de l'épiderme de la raison. Un parcours dense et foisonnant, transversal et profond à la sensualité épurée, servi par une langue recherchée mais limpide, tour à tour saisissante ou apaisante, mais toujours soucieuse de cette musicalité infuse que la matière poétique elle-même exige.