La philosophie selon Rick et Morty

Rick et Morty, série de science-fiction nihiliste Depuis 2013, la série animée pour adultes Rick et Morty propose de suivre les mésaventures de Rick, un scientifique cynique et fantasque et son petit-fils Morty facilement influençable. Entre vie domestique et aventures interdimensionnelles, cette série animée met en lumière de grands concepts philosophiques : l'existence humaine, l'absurdité, la morale, la liberté ou encore le désir. Chris Leguelf vous propose un décryptage précis de la série animée pour en comprendre la philosophie qui est présente dans chacun des épisodes depuis 5 saisons.