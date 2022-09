Leçons d'Introduction à la Science politique. 4e édition revue et augmentée

La 4e édition revue et augmentée de ce manuel d'introduction à la science politique propose : - 50 leçons détaillées, des repères incontournables et des compléments pour gagner des points ; - des sujets corrigés, classiques ou difficiles, pour s'entraîner avant l'examen ou le concours ; - un questionnaire de 100 QCM pour faire le point sur ses connaissances ; - une sélection de lectures pour aller plus loin ; - un index des notions.