L'oeil en scènes. Paul Nadar et le théâtre à la Belle Epoque

Si l'atelier Nadar est bien connu des amateurs de photographie pour ses portraits de célébrités, et Paul Nadar (1856-1939) pour son voyage photographique au Turkestan russe en 1890, qui ont fait l'objet de nombreuses publications, moins connue est la passion que Paul Nadar voua au monde du spectacle. C'est en 1887 que Paul Nadar remplaça son père Félix (1820-1910) à la tête de l'atelier photographique familial. La passion qui portait Paul vers le théâtre depuis toujours passa alors de l'univers privé au monde professionnel. L'oeil photographique de la maison Nadar s'empara du spectacle et de ses représentants, avec une place particulière accordée aux acteurs et aux scènes tirées des représentations. Avec Paul Nadar, la mise en scène, les décors recherchés, les accessoires et la fantaisie impressionnèrent la plaque de verre. Il en résulte un tableau de genre dans lequel la représentation scénique devient ode picturale. C'est cette histoire méconnue de Paul Nadar et sa relation au monde du théâtre de la Belle Epoque que propose d'explorer cet ouvrage, illustré par plus de 250 photographies tirées du fonds de l'atelier Nadar, conservé à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine.