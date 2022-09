Florent Pagny. La liberté de chanter

Depuis plus de 30 ans, Florent Pagny collectionne les succès, les disques d'or et diamant, et les concerts à guichets fermés. Un exceptionnel parcours dans la chanson française d'aujourd'hui. Mais il faut dire que la chanson est le rêve de Florent depuis qu'il est gamin. A 15 ans, il quitte ses parents et la Bourgogne, direction Paris pour " faire carrière ". Persuadé que le monde lui appartient, le jeune Florent ne doute pas un instant qu'il réussira dans le métier. Ce sera d'abord le cinéma avant un premier et énorme succès dans les années 1980 avec la chanson N'importe quoi. Dès lors, plus rien n'arrêtera Florent Pagny qui enchaîne les succès et se retrouve en Une des magazine people pour son idylle avec Vanessa Paradis. Mais cette biographie raconte également les passages à vide et les moments difficiles : la traversée du désert, les démons du jeu et de l'alcool... Puis la renaissance grâce à une rencontre avec sa femme qui lui fait découvrir la Patagonie et qui le sauvera de ses démons. C'est aussi avec elle qu'il traverse l'épreuve du cancer annoncé en 2022. Chanteur, acteur, compositeur, homme d'affaires, amoureux des grands espaces, sédentaire et nomade... On découvre un homme plein de contradictions et de sagesse, un homme libre qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et qui s'est imposé, au fil des années, comme l'un des artistes préférés des Français.