Mission Préhistoire. Mes énigmes en stickers

La nouvelle collection de jeux et d'enquêtes 100% autocollants ! Deviens archéologue, collecte des indices et découvre l'identité d'un mystérieux squelette ! Dans ce titre retrouve : - 1 grande enquête à résoudre - Des jeux et énigmes en autocollants - 160 stickers pour compléter tes énigmes - Des pages documentaires - Des faits surprenants - Une frise chronologique pour te repérer dans le temps