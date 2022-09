Coudre un vestiaire unique. Comment adapter un patron à ses envies

Dans ce livre, Céline (@Ten_years_apart) et Julie (@Joliesbobines) revisitent à leur façon 14 modèles Fibre Mood et invitent chacun à se faire confiance pour aller plus loin et se coudre son vestiaire unique. Retrouvez 5 patrons exclusifs et 9 patrons à "hacker" . Pour chaque interprétation, vous disposez d'un pas à pas détaillé pour réaliser les modifications nécessaires ainsi que les instructions pour coudre votre modèle. En bonus, des astuces techniques et des conseils pour choisir vos tissus.