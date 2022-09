Des casseroles, des parents, des étoiles

Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, mais en pratique, ce n'est pas toujours facile. Nous essayons de nous comporter "positivement" avec eux, mais ils finissent par nous fatiguer et par nous mettre en colère... Nous avons l'impression de vivre notre quotidien en pilote automatique, de subir la pression sociétale, et au final de ne pas VRAIMENT profiter des moments en famille... Grâce aux nombreux parents que j'accompagne depuis quelques années, j'ai compris que nous traînions tous des casseroles, ces pensées mêlant fausses croyances, interprétations, blessures, jugements, etc. Et qu'en apprenant à les dépasser, nous pouvons nous libérer de nos colères, moins subir notre quotidien, nous détacher du regard de la société, et mieux s'aimer soi-même et les autres. Cet ouvrage est fait d'expériences vécues, d'histoires du quotidien, dans lesquelles vous retrouverez vos petits tracas et grands soucis ; il est un véritable guide pour identifier et dépasser vos casseroles. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez : - vous libérer de votre colère et moins vous énerver ; - moins subir les contraintes du quotidien ; - déculpabiliser et vous aimez enfin ; - vraiment profiter de vos enfants, de votre couple et de la vie ; - faire la paix avec votre propre enfance ; - et enfin moins juger pour mieux aimer ! Avec 14 sessions d'auto-coaching.