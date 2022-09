Dressing Home Wear. Des tenues pour se sentir bien chez soi

Vous aimez coudre ou vous avez envie de vous y mettre avec des modèles ultra faciles à réaliser, Vous aimez chiller à la maison dans des vêtements confortables sans pour autant devoir vous changer pour aller chercher le pain, Vous souhaitez dire non à la fast-fashion pour des raisons éthiques, Vous êtes écoresponsable et vous voulez privilégier les tissus naturels et de fabrication française, Vous aimez vous faire plaisir et aussi faire plaisir aux autres avec des modèles qui s'adaptent à toutes les morphologies. Ce livre est fait pour vous ! 12 modèles avec patrons à taille réelle du S au XL.