Petit Futé Qatar. Edition 2023

La première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle du Qatar, ce sont ses immenses richesses, ses puits de pétrole et son gaz naturel. Mais le Qatar, comme son voisin Les Emirats arabes unis, est également une destination touristique. Terre de contraste entre la modernité des constructions architecturales de Doha et des traditions profondément ancrées dans les populations, le Qatar offre une multitude de paysages et d'ambiance. Du dépaysement désertique aux belles plages des côtes en passant par l'énergie de Doha en perpétuel mouvement, cette destination déploie tous ses charmes.