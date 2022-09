Petit Futé Hawaï. Edition 2023

Au milieu du Pacifique Nord, cet archipel polynésien compte 8 îles et une centaine d'îlots. Six d'entre elles se visitent, les autres étant privées ou inhabitées. Hawaii est une destination de rêve pour beaucoup de gens à travers le monde. Plages de sable blanc, mer turquoise, montagnes majestueuses aux volcans en activité, végétation luxuriante et douceur du climat tropical, Hawaï possède tous les atouts pour séduire le voyageur. Grâce à sa prodigieuse diversité, Hawaii offre une multitude de possibilités de voyages dans un cadre idyllique : de la balade au surf, à la plongée sous-marine, aux spectacles et à la visite de musées.