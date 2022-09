Et si l'art pouvait changer votre vie

Depuis des milliers d'années, les artistes transmettent des sentiments, des idées et des histoires. En comprenant leurs intentions et en examinant certains aspects de leur oeuvre, vous pourrez apprendre à mieux gérer vos émotions, améliorer votre humeur, calmer votre esprit et atténuer votre stress et vos angoisses. Louise Bourgeois a vaincu la peur et Auguste Rodin a trouvé l'espoir, Frida Kahlo a affronté ses angoisses et Henri Matisse a embrassé le bonheur. Laissez-vous guider pour découvrir comment aborder le monde de manière plus positive, grâce à l'art et aux artistes.