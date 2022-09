French bastards. Boulangerie ; Pâtisserie ; Bastarderie

Les French Bastards débarquent dans votre cuisine ! Et vous n'allez pas y résister très longtemps. Ne vous fiez pas seulement au nom, la boulange ici, c'est du sérieux ! Car les French Bastards, c'est un trio de copains qui ont fondé leur boulangerie avec la ferme ambition de régaler les gourmands les plus exigeants. Et c'est le best-of de leurs recettes que l'on retrouve ici dans le livre. Des désormais classiques, beignets, babka, kougloff, pains perdus aux très traditionnels croissants, Saint-Honoré et pavé tradition, en passant par les créations tiramisu caramel tonka ou pain charbon sésame, toutes les recettes de boulangerie passent par le filtre foodporn pour vous régaler. Des recettes qui sentent bon le pain chaud, avec des produits gourmands, généreux et impeccablement sourcés. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un browkie (contraction de brownies et de cookie) ou un cruffin (contraction de croissant et de muffin), soyez prêts pour un plaisir dnt vos papilles ne pourront plus se lasser.