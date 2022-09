Cherche et trouve. Au village des sorcières

L'histoire : un jeune garçon cherche à acheter une baguette magique et se rend au village des Sorcières. Mais ces dernières ne sont pas coopératives. . . 10 grandes scènes dans lesquelles il faut repérer toutes sortes d'éléments : des sorcières, des animaux parfois très bizarres et plein d'objets du quotidien des sorcières. Un livre qui se lit comme un album et se joue comme un Cherche & Trouve !