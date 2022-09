Coeur berbère

Fascinée par les secrets de la mer et les bateaux, Aouïcha accompagne avec fierté son père a? la pêche au large de Coralès, en Algérie. Les saisons se succèdent et donnent un sens au quotidien de la petite fille évoluant entre les pêcheurs et la magnificence de la nature. Mais les coups que sa tendre mère encaisse sans un mot, atteignent la chair de Aoïcha et nourrissent sa culpabilité?. Ce drame injuste replie la fillette sur sa solitude enchantée. Aouïcha, issue de la communauté berbère du Rif, quitte l'Algérie après l'Indépendance, transite par le Maroc puis s'exile en France en 1969. Malgré une intégration réussie dans son nouveau pays, elle n'oublie ni les matins de brume, ni le lever du soleil, ni les collines boisées de Coraès. Avec le déracinement, la violence du père redouble de fureur et il finit par s'enfuir au Maroc. Décidée a? ne pas se plier aux codes de sa communauté? berbère, Aouïcha décide elle aussi d'entreprendre son voyage vers la liberté. Habiba Benhayoune adopte le sud de la France a? l'âge de sept ans ou? elle partage son enfance entre deux cultures. Par son vécu et son écriture, elle ose une apologie de la liberté, de la justice et de l'amour souvent refusés aux femmes. Elle nous invite a? une prise de conscience sur le déracinement, l'intégration dans le pays d'accueil et la construction de soi.