L'Ordre Mondial. Novus Ordo Seclorum, Ordo ab Chaos

Plongée dans l'Histoire de France et dans la réalité sociétale des réseaux troubles où tous les coups sont permis. Un ouvrage inédit. L'approche d'un homme d'affaires international. A partir de faits réel floutés parfois fortement, l'auteur nous plonge dans un monde étrange mais bien présent, celui d'acteurs internationaux à travers de puissants groupes et des Services du Renseignement. On y suit un journaliste d'investigation du Washington Post, Matthieu Renard, qui presque par hasard, va se trouver confronté à des découvertes incroyables. Au retour d'une chasse à courre en Sologne, la voiture du journaliste entre en collision avec un autre véhicule sortant d'un chemin forestier. Le conducteur responsable est un héritier direct d'un homme connu, Armand-Désiré Vignerod du Plessis Richelieu, dernier duc d'Aiguillon, pair de France, franc-maçon et instigateur de l'abolition des privilèges au cours de la nuit du 4 août 1789.