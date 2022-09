Bali et Lombok. 12e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir les îles de Bali et Lombok Un guide très complet et ultra pratique pour découvrir à son rythme cette destination phare du tourisme mondial. Des chapitres introductifs tout en couleurs, et des sections illustrées de photos pour avoir un aperçu de la beauté naturelle et de l'héritage culturel du pays. Des suggestions d'itinéraires sur 1, 2 ou 3 semaines, et un calendrier des fêtes et festivals. Un grand nombre de propositions d'hébergements et de lieux de restauration, de la paillotte sur la plage à l'hôtel de luxe. Les meilleures expériences d'un voyage à Bali et à Lombok, et une sélection thématique pour organiser un voyage sur mesure : plages, temples, vie nocturne, gastronomie... Un chapitre avec tous les renseignements pratiques pour s'adonner à de nombreuses activités de plein air : le surf, la plongée et le snokerling, la randonnée et le trekking... Une section spéciale pour aider à organiser un voyage avec ses enfants.