Est Américain. 6e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Est américain Une couverture très complète des 28 Etats qui composent l'Est américain (la Floride fait l'objet d'un guide spécifique) et des destinations phares, notamment les grandes villes parmi les plus populaires des Etats-Unis : New York, Boston, Washington DC, Chicago et la Nouvelle-Orléans. Un accent mis sur les informations et conseils pratiques destinés aux voyageurs indépendants à la recherche d'une expérience riche et authentique. Une double page consacrée à l'hébergement permettant de se repérer sur le marché est-américain pour choisir le meilleur rapport qualité/prix. Un aperçu tout en couleurs et en photos des sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage dans l'Est américain. Un chapitre consacré aux activités de plein air, pour les voyageurs indépendants comme pour les familles. Pour être à jour sur la destination, un nouveau chapitre est consacré aux nouveautés et changements (ouverture de musée, quartiers en construction, nouvelles tendances dans les cafés...). Des itinéraires pour découvrir l'est du pays à son rythme et une section dédiée aux routes panoramiques pour un road trip inoubliable. Toutes les informations pratiques actualisées, expliquées de façon claire, pour les formalités d'entrée aux Etats-Unis.