Entrez dans l'Histoire

Autant de vies qui se lisent comme de véritables romans. Inspiré de la célèbre émission du même nom animée par Lorànt Deutsch sur RTL, ce livre a l'originalité d'aborder l'Histoire avec ceux qui l'ont faite ou s'y sont distingués. Vous y retrouverez, entre autres, Cléopâtre, irrésistible et munificente, qui use de sa séduction comme d'une arme de guerre, efficace avec César, désastreuse avec Marc-Antoine... Dagobert, un très grand roi dont on n'a retenu qu'une pantalonnade... Gilles de Rais, le fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, que la mort de celle-ci a dû rendre fou... Vous y verrez réhabilitées Lucrèce Borgia, à qui l'on a fait endosser les crimes de sa famille, et Catherine de Médicis, qui a pourtant tout fait pour la coexistence pacifique des catholiques et des protestants. Et Danton, le stentor de la Révolution ! Et Napoléon, l'Aigle devenu un ogre détesté. Et Geronimo : une vie de guerre pour sauver une civilisation ! Sans compter les écrivains, les artistes... Léonard de Vinci qui repose à Amboise ; Clemenceau, député journaliste aux formules assassines et " Père la Victoire " pour les poilus de 1914. Ou bien Sarah Bernhardt, diva internationale qui avait pourtant répondu au directeur de la Comédie-Française où elle se présentait : " Non, monsieur, je n'aime pas le théâtre " !