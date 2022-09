Wwoofing et voyages alternatifs. Echanger ses services et se reconnecter au monde

Alternatif, engagé, durable, responsable... le voyage s'entoure aujourd'hui d'adjectifs qui résonnent chez de nombreuses personnes souhaitant vivre leurs aventures de manière plus authentique et respectueuse de la planète et des humains. Ce guide pratique propose d'explorer les principaux outils qui facilitent les rencontres pour voyager, acquérir et valoriser des compétences à travers l'échange de services et le volontariat (quelles plateformes, quel coût, quelles missions, quelles durées...). Les auteurs abordent les bons comme les mauvais aspects auxquels il est possible de faire face au cours d'expériences de ce genre. Ces pages sont une invitation à partir à l'aventure, le temps d'un week-end ou d'une vie entière, pour expérimenter ce qui vous fait vibrer !