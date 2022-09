Mon enfance tout feu tout flamme. Histoire ébouriffante de Jeanne d'Arc

Garder la maison et les moutons ? Beurk. Supporter un mari ? Jamais de la vie. S'aplatir devant les Anglais ? Même pas en rêve ! La petite Jeannette a des idées bien affirmées et les clame haut et fort ; à douze ans, elle en a déjà fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant... Une nuit, Jacques d'Arc rêve que sa fille s'enfuit avec des hommes en armes. Un songe prémonitoire ? Avec humour et intelligence, Michel Douard nous plonge dans les premières années de Jeanne d'Arc, une ado (presque) comme les autres. Comment a-t-elle pu, à dix-sept ans, lever une armée, commander des milliers d'hommes et remettre un roi sur son trône ? Une épopée incroyable que l'on redécouvre sous un angle flamboyant.