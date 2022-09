Mémoires d'hommes

Le témoignage à coeur ouvert de Basile Boli, icone du football et de l'OM ! Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie s'éteint. Sa mort bouleverse Basile Boli, grâce à qui l'OM a remporté la Coupe d'Europe en 1993, d'un coup de tête victorieux devenu légendaire. Dans le TGV qui le conduit de Paris à Marseille pour un douloureux aller-retour, Basile se souvient. Déferlent alors les anecdotes qui ont alimenté quatre saisons passées dans le plus frénétique des clubs. Transfert, matches, entraîneurs, mais aussi bringues, copains ; ce qui reste de son aventure lui revient. Un voyage dans le voyage, au coeur duquel Basile Boli rend un merveilleux et touchant hommage à sa ville d'adoption, ville multiculturelle à nulle autre pareille, à ses comparses de toujours, et à ce patron omnipotent qui l'a tant marqué.