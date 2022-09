Louves. Comment la maternité nous transforme

Le livre des Louves, le média qui inspire les mamans d'aujourd'hui ! Le jour où nos filles deviendront mères, qu'aurons-nous à leur apprendre ? Il faudra leur dire la beauté, l'amour infini, le sens que la maternité donne à nos vies. Il faudra leur dire la fatigue, les doutes, les crises et les changements de route. Leur dira-t-on aussi nos échecs, nos failles, nos colères et nos frustrations ? On pourra leur dire que la maternité ne nous a pas épargnées, même si nous étions parmi les plus informées, les plus préparées. On pourra leur dire qu'on n'est jamais prête à devenir mère, qu'on improvise toujours et qu'on apprend tout le temps. On pourra leur dire qu'on a regretté puis reconquis notre liberté. Que l'on ne s'est jamais senties aussi femmes qu'en devenant mères mais qu'il a fallu se battre pour le rester. Dans ces pages, nous livrons le récit de ces moments qui nous ont transformées, ceux où l'on s'est perdues et ceux qui nous ont vues renaître. Chaque chapitre raconte un épisode de nos vies (la grossesse, les premières nuits, le post-partum...), ces moments clefs qui ont construit notre identité de mère, et laisse la parole à une experte qui nous aide à comprendre les bouleversements que chaque femme traverse dans son chemin vers la maternité.