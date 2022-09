Produire des légumes en hiver. Même sans abri

Le maraîcher bio et auteur à succès Xavier Mathias partage toute son expérience et ses astuces pour se nourrir des légumes de son jardin en hiver sans avoir forcément recours à des abris tels que serres et tunnels. A première vue, l'hiver n'est pas une période propice aux récoltes abondantes au potager, et pourtant, de nombreux légumes s'y prêtent parfaitement ! Ce livre rassemble toutes les informations permettant de se nourrir de plus de 40 légumes vraiment adaptés à cette saison, sans avoir recours aux serres chauffées ni aux techniques nécessitant les énergies fossiles (congélation ou pasteurisation). Car pour avoir des légumes en hiver, il s'agit avant tout de s'organiser en avance, planifier ses cultures, savoir stocker... et surtout s'appuyer sur la diversité des légumes, principe de base de la permaculture.