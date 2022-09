Aranéa. La légende de l'Empereur

Et si les aigles de Napoléon recelaient un secret que personne n'avait osé imaginer ? Mai 1821. Napoléon sent la mort arriver. Avant de s'éteindre, il ordonne que sept aigles en argent bien particuliers soient distribués à des proches, initiés au grand secret qu'ils recèlent et qui pourrait devenir dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. Novembre 2018. Alex, professeur réputé d'Histoire des Civilisations, et Mary, directrice d'une agence de sécurité, sont embauchés par un milliardaire américain, James Wisslemore, pour retrouver ces aigles qui doivent mener à une découverte hors du commun : trésor inestimable, objet risquant de changer la face du monde ou secret fantasmé ? Il leur faudra notamment croiser le fer avec Horacio del Monte, un marchand d'art véreux capable de tout. Ce sera le prix à payer pour percer l'un des plus grands mystères que Napoléon et sa famille aient voulu dissimuler aux yeux du monde.