DIY avec Cricut

Boostez votre créativité avec Cricut, la machine de découpe connectée ! Cette incroyable machine est capable de découper, dessiner et graver des matériaux très divers, comme le papier, le carton, le vinyle, le thermocollant, le tissu, le cuir, le bois léger type balsa ou encore métal à repousser ! Avec elle, s'ouvre une infinité de créations. Ce livre est un guide pour se familiariser avec ces différentes options et créer des objets aux finitions parfaites. Huit influenceuses reconnues pour leur talent sur les réseaux ont réalisé 16 tutos inédits pour apprendre à réaliser des accessoires, des vêtements, de la papeterie et des objets de décorations design. Au programme : Qu'est-ce qu'une Cricut ? Comment découpe-t-elle ? Le fonctionnement du design space Les accessoires et matériaux Les DIY Bee Made : ceinture en cuir et sweat trompe-l'oeil Cha's hand : robe à appliqués brodés, veste effet patchwork Flavie Peartree : vase design, décoration de table florale I Love DIY : pochette à lunettes, miroir Poulette magique : bocal personnalisé, ex voto Ten years appart : sac en cuir, abat-jour Wanderjuna : top à bretelles, jupe à motifs