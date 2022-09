Petit mobilier à créer

Donnez une nouvelle vie à votre intérieur grâce à ces 30 DIY simples et design ! Grâce à ce livre très accessible aux débutants, apprenez à réaliser vous-même des meubles et objets de décoration dignes des enseignes les plus en vogue ! Entrez dans l'univers bohème et minimaliste de Flavie Peartree et découvrez pas à pas : - Le matériel pour se lancer - Des pas à pas photos pour apprendre les gestes de base : percer, découper, installer un luminaire... - 30 DIY en pas à pas pour meubler et décorer le séjour, la chambre, la salle de bain et le bureau : étagère suspendue, pouf bouclette, lustres, lampes de table, guéridon, table basse, table de chevet, appliques, tapis, banc, tête de lit, échelle, miroir en cannage, rangement mural, table d'appoint, étagère arche... Amoureux du DIY et des beaux objets, lancez-vous !