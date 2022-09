Apprendre à se connaître pour mieux négocier. Une exploration unique en son genre des mécanismes comportementaux et des techniques de questionnement, qui aboutit à une passionnante découverte de soi et, surtout, des autres. Nous commençons rarement une conversation en disant : " Attention, je vais négocier avec toi ! " Et pourtant, nous négocions toute la journée. Que ce soit avec notre employeur, nos enfants, l'homme devant nous dans sa voiture... la négociation est le pivot de toute relation. A la fois crainte quand nous sommes à court d'arguments, elle devient oppressante par manque de techniques. Car, dès que nous échangeons avec quelqu'un, notre cerveau nous tend des pièges. Ce livre #nego nous apprend, très simplement, à les repérer et à les contourner. A chaque étape de #nego, son auteur nous prend par surprise en appuyant avec force et précision sur toutes nos maladresses dans l'échange. Impossible, ensuite, de recourir à nos excuses habituelles et à nos tentatives de trouver un coupable. Il est temps de revoir la situation sous un autre angle... Comment transformer des contraintes en opportunités inattendues pour l'autre ? Quelles sont les mécaniques invisibles et universelles qui structurent les choix de mon interlocuteur ? Dans quels pièges notre ego nous entraîne-t-il si nous n'y prenons pas garde ? Par quelles techniques peut-on influencer sans manipuler ? En nous guidant pas à pas dans l'art du questionnement et de l'écoute, #nego nous empêche de subir ou de vouloir systématiquement dominer la négociation, parce que nous avons peur. Cette méthode transforme radicalement notre rapport à l'autre, permet d'adhérer à des objectifs communs et de les atteindre ensemble. Fascinant, redoutablement efficace et même excitant... Testez autour de vous les outils proposés, l'effet est immédiat !