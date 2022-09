Le Nez-Boussole d'Ulfänt Banderõz

Une novella inédite de Dan Simmons, en hommage à La Terre Mourante de Jack Vance, extraite d'une anthologie éditée par George R. R. Martin. Dans un futur très lointain, la Terre est mourante, la Lune a quitté son orbite depuis des millions d'années et le grand soleil rouge devient plus léthargique que jamais. Le monde est fatigué. Alors que la mort de la Terre s'accélère, Shrue le diaboliste apprend qu'Ulfänt Banderoz, le plus vieux membre de la congrégation de sorcellerie et gardien de la Bibliothèque Ultime est mort. Shrue cherche à prendre possession de cette bibliothèque et à en percer les mystères. Il a tenté plusieurs fois de s'approcher des grands livres anciens, mais les lettres, les formules cabalistiques se sont dérobées tant à ses yeux qu'à sa mémoire. Parviendra-t-il enfin à découvrir les secrets et le pouvoir qui se cachent dans la Bibliothèque Ultime ? Et ainsi changer le destin funeste de la planète ? C'est sous l'impulsion de George R. R. Martin que Dan Simmons a écrit Le Nez-Boussole d'Ulfänt Banderoz, vibrant hommage aux romans que lisait, enfant, le maître de la science-fiction, à la fantasy des années 1950-1960 et au cycle de La Terre Mourante de Jack Vance. " Cette novella virtuose renferme plus d'émerveillements que bien des romans de mille pages ! C'est un festin d'imagination baroque et foisonnante à dévorer. " Victor Dixen