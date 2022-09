Rémi... Ma reliure

L'accident voyageurs ... un nouveau départ ! Dans un " dialogue " bouleversant avec Remi, l'auteure témoigne qu'il est possible de guérir d'un deuil aussi douloureux que celui du suicide de son enfant. D'abord conçu comme un journal intime, retraçant pas à pas un chagrin tenace qui s'estompe malgré tout, l'ouvrage devient une étonnante thérapie. Dieu y est présent au coeur même de l'incompréhension , de la révolte, de l'extrême détresse. Au fil des pages, apparaissent également le père de Rémi, ses soeurs, le chemin de chacun. Peu à peu c'est l'espérance, c'est la paix au bout du tunnel. Au coeur du livre, présenté par thèmes, s'inscrivent les textes bruts et nus de Rémi qui rêvait d'être écrivain. Une façon de lui laisser la parole. Les personnes concernées directement par ce drame y trouveront un compagnonnage, une consolation peut-être. Les autres ... c'est-à-dire nous tous car il s'agit là de l'expression ultime d'un mal-être qui touche notre société et, particulièrement les adolescents en un temps de défis climatiques et sanitaires, y trouveront matière à prise de conscience. Dès lors - et c'est l'espérance, la certitude de l'auteure - Remi ne sera pas mort pour rien. Les éditions du Sarment/ Fayard, aujourd'hui Le Jubilé/ Le Sarment, ont été fondées en 1979 suite au suicide d'un jeune réfugié. Au terme d'un exigeant travail en profondeur entre auteure et éditeur, l'ouvrage devient un véritable de témoignage de vie par-delà la mort. Dés lors, il s'adresse à tous. Auteure. Née en 1959, docteur en pharmacie - Mariée - Mère de trois enfants.