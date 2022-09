Avant le péché originel. La naissance d'un malentendu

Une " religion de la peur " : c'est avec ces mots que Jean Delumeau, ancien professeur au Collège de France, qualifiait l'histoire du christianisme en Occident. L'Eglise n'a-t-elle pas inventé la doctrine du " péché originel " et les affres du purgatoire ? Cette sulfureuse réputation appelle clarification. D'où vient-elle ? En quoi le Nouveau Testament est-il responsable de cette tyrannie de la culpabilité ? Et comment comprendre la fortune du péché dans le sillage du Dieu d'amour annoncé par Jésus de Nazareth ? A la suite d'autres, c'est l'histoire d'un malentendu que ce petit livre se propose de retracer, examinant la représentation de la faute et du péché que livrent aux origines du christianisme l'homme de Nazareth, Paul l'apôtre ou encore les évangélistes Matthieu et Jean. Finalement, c'est la chronique du péché " original " , comme le nommait Ninon de Lenclos aux dires de Denis Diderot, qui est racontée.