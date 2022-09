Les filles du lac Tome 1 : Les rives de l'espoir

A Meersburg, sur les rives du lac de Constance, en 1917, la jeune Helena et ses soeurs regardent le Lindenhof, le grand domaine familial, avec une certaine nostalgie. Trois ans de guerre ont laissé des traces. Les chambres d'amis sont vides, le jardin autrefois magnifiquement fleuri dépérit, tandis que Gustav, le père, est au front et que la mère, Elisabeth, règne sur les lieux d'une main de fer. Mais malgré les temps difficiles, Helena ne peut pas abandonner de donner une nouvelle vie où elle a tant de merveilleux souvenirs d'enfance. Le transformer en un bel hôtel pourrait lui redonner son lustre d'antan... Lorsqu'un jeune noble russe fuyant la Révolution d'octobre loue une chambre au Lindenhof, Helena reprend courage. Le bel inconnu a une aura intrigante mais son visage est marqué par la vie. Et alors qu'ils se rapprochent peu à peu, Helena comprend que leur hôte dissimule un secret. Quelque chose qui va également bouleverser sa vie à tout jamais...