Tu seras une mère féministe. Manuel d'émancipation pour des maternités décomplexées et libérées

Si la maternité est une très grande joie, elle est aussi une vraie claque pour de nombreuses femmes. Parce qu'être mère dans une société patriarcale, c'est se retrouver dépossédée de son corps, de son identité, de ses choix, mais c'est aussi être aux prises avec les inégalités domestiques, les discriminations professionnelles, les injonctions écrasantes et l'isolement social. Et pour toute une génération de femmes élevées dans une perspective égalitaire, la désillusion est grande. Ce serait donc ça, être mère ? Croisant des témoignages de femmes et des analyses de spécialistes, Aurélia Blanc, journaliste et mère, s'attaque ici aux préjugés et aux injustices que vivent les mères, et réunit tous les outils pour leur permettre de mieux vivre leur condition maternelle. Déboulonnant la figure de la mère parfaite, elle décortique les mécanismes qui conduisent tant de femmes à se sentir seules ou défaillantes dans leur rôle maternel, pour les aider à retrouver confiance et estime de soi. Car la maternité n'est pas qu'une expérience aliénante : elle est aujourd'hui le moteur d'une prise de conscience féministe massive et émancipatrice. Retrouvez tous les outils pour : - Déconstruire les idées reçues sur la maternité : non, les femmes ne sont pas "accouchées" et oui, les mères peuvent être badass. - S'armer face aux injonctions sociales sur le corps, les pratiques éducatives ou l'activité professionnelle des mères. - Faire des choix éclairés : projet de naissance, finances personnelles, etc. - Affronter les difficultés quotidiennes : charge domestique, isolement... - Conjuguer maternité et féminisme au jour le jour, sans complexe ni dogmatisme.