Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. La jeune fille l'effleure à peine qu'elle se retrouve dans un formidable château digne d'un conte de fée. Là, une mystérieuse fillette affublée d'un masque de loup lui expose la raison de sa présence : elle dispose d'une année pour accomplir une quête fantastique qui lui permettra d'accomplir un seul et unique souhait. Seulement Kokoro n'est pas seule : six autres adolescents ont le même objectif qu'elle. LE roman japonais phénomène, enfin traduit en France Le château solitaire dans le miroir connait un succès fou au Japon, avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Il a remporté plusieurs distinctions, dont le prestigieux Japan Bookseller's award. Un roman fantastico-social En plus de transporter ses héros dans un univers digne d'Alice au Pays des merveilles, Mizuki Tsujimura, aborde la thématique très actuelle de la phobie scolaire, le tout avec un sens du rythme qui fait de ce roman un véritable page-turner !