La pâtisserie à l'EHL - Ecole hôtelière de Lausanne. 60 recettes sucrées et salées

Pour tous les fans de pâtisserie, les recettes pleines de pep enseignées aux étudiants de l'école hôtelière la plus prestigieuse du monde ! Julien Boutonnet vient de la pâtisserie de boutique, Julien Gradoz de la pâtisserie de restauration. L'un et l'autre se sont distingués dans les concours les plus cotés. Les recettes de leurs confrères renommés, ils les ont toutes goûtées ! Ils enseignent ensemble les tours de main et les tendances de la pâtisserie actuelle aux étudiants de l'EHL, Ecole hôtelière de Lausanne, la plus ancienne et la plus prestigieuse au monde. A travers ce livre, tous les gourmets, les passionnés récemment épris de pâtisserie comme les amateurs avertis, et même les professionnels, profiteront des cours pleins de pep de ces pâtissiers d'élite. Leurs recettes sont irrésistibles et inratables, car pour s'adresser à de futurs managers de l'hôtellerie, le plus souvent sans formation culinaire, nos jeunes professeurs ont appris à simplifier leurs propositions pâtissières de manière créative. Elles sont légères en sucre et en matière grasse, parfois même sans lactose ni gluten, associant gourmandise et équilibre pour satisfaire les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Elles sont surtout inspirées par le goût de l'enfance et le bonheur du partage. Et pour que la célébration des jours de fête soit parfaite, elles poussent l'originalité jusqu'à présenter la version salée de pièces classiques de la pâtisserie française. Sucrées ou salées, toutes ces recettes intègrent un ingrédient essentiel : le plaisir !