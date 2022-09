Petit Futé Pays-Bas. Edition 2022-2023

Celui qui affirme qu'un voyage aux Pays-Bas est monotone est tout sauf un aventurier. Car ce plat pays de polders, aux vastes prairies verdoyantes où paissent des vaches grasses, entrecoupé de canaux et parsemé çà et là de moulins, est une terre de combat. Le peuple batave s'est épuisé à repousser la mer pour étendre son territoire. Ce petit pays aux folles ambitions a conquis le monde et de Maastricht au sud, en passant par Delft, jusqu'à Groningue tout au nord, ses belles cités à l'architecture si disparate, offrent bien des visages. La belle Maastricht, Breda la fortifiée, l'antique Nimègue, la déroutante Rotterdam et surtout l'envoûtante Amsterdam allient, à l'image du pays, tradition et modernité.