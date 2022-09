La boîte à outils de la gestion des conflits. 3e édition

Quelles sont les différentes formes de différends ? Comment, dans l'avant-conflit, repérer les signes avant-coureurs de conflits avant que ceux-ci ne nous dépassent ? Comment traiter leurs causes et conséquences, dépasser les obstacles ? Quels sont les acteurs directs ou indirects ? Comment transformerles conflits en occasions de changement constructif et satisfaisant ? Comment en connaître les limites, imaginer des solutions durables dans l'après-conflit ? Découvrez 66 outils indispensables à la gestion des conflits. Traité de façon synthétique et pratique, chaque outil est décrit en 2 ou 4 pages, comprenant les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les précautions à prendre, ainsi que des conseils méthodologiques. Certains outils font l'objet d'un approfondissement (cas d'entreprise ou exemple). 6 vidéos, accessibles par QR Code, présentent 4 outils en situation.