Reportages dans Détective. 1928-1931

"Certaines nuits à Montmartre sont singulièrement fécondes en récits et en actions. Ce sont elles qu'attend obscurément, au prix d'une patience infinie, celui qui aime le mystère brusquement percé, l'aventure subite et brutale, la dure émotion". Dans les années folles, les faits divers sont à la mode, l'essor de la presse en a fait une matière dont raffole le grand public. En 1928, Gaston Gallimard va lancer avec succès Détective, hebdomadaire illustré à grand tirage, consacré aux crimes et aux faits divers. Il n'en faudra pas plus pour attirer Joseph Kessel. Inlassablement, son tempérament aventureux et sa soif de rencontres le poussent à partir. Cette fois, pourtant, le voyage n'est pas long. Les terrae incognitae sont seulement éloignées de quelques stations de métro des salles de rédaction et des maisons d'édition pour lesquelles il travaille. Journaliste autant qu'écrivain, Joseph Kessel va chercher la fiction dans la réalité de la ville et confère à celle-ci la noblesse des mots, le drapé de la littérature.