100 films qu'il faut avoir vus

Fabuleux, cultes, magistraux. . . laissez-vous conter l'histoire des 100 films qui ont bouleversé l'histoire du cinéma. Asseyez-vous confortablement et laissez défiler quelques-unes des plus belles scènes des Temps modernes, des Enfants du paradis, de la Vie est belle, de la Leçon de piano ou de 2001, l'Odyssée de l'espace. . . Redécouvrez pourquoi, de Truffaut à Godard, de Visconti aux frères Coen, il y a des films, mais aussi des acteurs, actrices et scénaristes, qui ont changé notre regard et défrayé la chronique en révolutionnant un art qui ne cessera jamais de nous faire rêver. Chaque oeuvre est ici commentée, sa genèse et son sens sont décryptés. Offrez-vous des séances d'anthologie à la rencontre de ces chefs-d'oeuvre éternels ! Laurent Delmas est journaliste et critique de cinéma, chroniqueur et producteur de l'émission On aura tout vu sur France Inter. Il est l'auteur aux éditions Larousse de la Grande histoire du 7e art.