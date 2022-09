Marrakech. Edition 2022-2023

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! A Marrakech, faites le plein d'épices et laissez-vous porterpar la vie et les couleurs de cette ville au charme intact. Dans le Haut Atlas, profitez d'une escapade pleinede fraîcheur au coeur de la vallée de l'Ourika. A Essaouira, flânez dans sa médina, authentique et hors du temps. Dans Le Routard Marrakech, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se perdre dans les ruelles des souks, dans une débauche de couleurs, de bruits et de sensations, faire le plein d'épices, et prolonger la magie du voyage...), des visites (découvrir le Maroc d'hier à la Maison de la photographie, un lieu étonnant et loin des clichés, ne pas manquer la visite du palais de la Bahia, riche demeure de la fin du XIXe s, un temps résidence du maréchal Lyautey...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Marrakech hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.